Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре в Балахнинском районе двух человек Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре в Балахнинском районе двух человек. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 октября 2019 года.

По версии следствия, в ночь на 27 октября произошло возгорание дома в деревне Шишкино Балахнинского района. После тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 14-летней дочери.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее, молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору.