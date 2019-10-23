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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре в Балахнинском районе двух человек

28 октября 2019 11:39  [31] Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре в Балахнинском районе двух человек. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 октября 2019 года.

По версии следствия, в ночь на 27 октября произошло возгорание дома в деревне Шишкино Балахнинского района. После тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 14-летней дочери.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее, молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору.

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