Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору Происшествия

Фото: Архивное фото НИА Нижний Новгород

Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Трагедия произошла 20 октября в селе Линда. Погибший 25-летний молодой человек находился в дачном домике, который сгорел полностью.

Сообщение о пожаре поступило в 18:46. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.