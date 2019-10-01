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Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Трагедия произошла 20 октября в селе Линда. Погибший 25-летний молодой человек находился в дачном домике, который сгорел полностью.
Сообщение о пожаре поступило в 18:46. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.
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