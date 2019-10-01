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Происшествия

Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору

21 октября 2019 10:17  [83] Происшествия

Фото: Архивное фото НИА Нижний Новгород

Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Трагедия произошла 20 октября в селе Линда. Погибший 25-летний молодой человек находился в дачном домике, который сгорел полностью.

Сообщение о пожаре поступило в 18:46. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.

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Теги:
МЧС Пожар
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