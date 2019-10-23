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Общество

"Промсвет" заменит освещение в нижегородском сквере им.Жукова

28 октября 2019 12:38  [107] Общество

ООО "Промсвет" заменит освещение в нижегородском сквере им.Жукова в Приокском районе. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, согласована крупная сделка МП "Инженерные сети" с "Промсвет" на общую сумму 1 млн 157 тысяч рублей по комплексному благоустройству (наружное освещение).

Ранее сообщалось, что подрядчик планирует завершить благоустройство сквера им.Жукова в ноябре. В сквере планируется установить бортовой камень, заменить старую брусчатку и расположить малые архитектурные формы в виде лавочек и урн. В рамках озеленения в сквере выстелют рулонный газон и посадят многолетние растения "астильба".

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