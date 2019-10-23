Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за сильного ветра Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена. Об этом сообщают в диспетчерской АО "Нижегородские канатные дороги".

Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

До какого времени канатная дорога приостановила работу не сообщается.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нижнем Новгороде ожидается северо-западный ветер до 20-25 м/с.