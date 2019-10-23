Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в соцсетях Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в социальной сети ВКонтакте.

Нижегородец пожаловался на то, что с начала октября ворота находятся в ужасном состоянии. Он отметил, что администрация школы на данную проблему не реагирует.

Администрации Нижнего Новгорода ответила, что створку ворот сняли и отремонтируют в течении двух дней. Позднее появилась информация, что ворота полностью восстановлены.

Напомним, что администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.