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Общество

Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в соцсетях

28 октября 2019 13:55  [136] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в социальной сети ВКонтакте.

Нижегородец пожаловался на то, что с начала октября ворота находятся в ужасном состоянии. Он отметил, что администрация школы на данную проблему не реагирует.

Администрации Нижнего Новгорода ответила, что створку ворот сняли и отремонтируют в течении двух дней. Позднее появилась информация, что ворота полностью восстановлены.

Напомним, что администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.

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