Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в соцсетях

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Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в социальной сети ВКонтакте.
Нижегородец пожаловался на то, что с начала октября ворота находятся в ужасном состоянии. Он отметил, что администрация школы на данную проблему не реагирует.
Администрации Нижнего Новгорода ответила, что створку ворот сняли и отремонтируют в течении двух дней. Позднее появилась информация, что ворота полностью восстановлены.
Напомним, что администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.
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