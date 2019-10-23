Судостроительный завод на Бору не признали банкротом из-за отсутствия имущества Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Шиморский судоремонтный-судостроительный завод", который находится в поселке Неклюдово Борского района, не признали банкротом из-за отсутствия у него достаточного для покрытия расходов имущества. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно бухгалтерскому балансу общества за 2018 год, стоимость активов должника составляет 50 тысяч рублей. За должником автотранспортных средств и объектов недвижимого имущества не зарегистрировано.

В настоящий момент производство по делу о банкротстве прекращено.

Напомним, ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" (Бор) 19 августа 2019 года. Размер непогашенной задолженности должника, заявленный налоговым органом, составил 2,4 млн рублей, в том числе 1,3 млн рублей - основной долг, 1 млн рублей - пени, 138,6 тысяч рублей - штраф. Сумма исковых требований составляла 4,1 млн рублей.

СПРАВКА:

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" зарегистрировано в 2013 году. Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.