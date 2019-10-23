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Бизнес

Суд обязал директора строительной организации Дзержинска выплатить долги по зарплате

29 октября 2019 09:16  [120] Бизнес

Суд обязал директора строительной организации ООО "СМУ-2" Дзержинска выплатить долги по зарплате.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, следствием и судом установлено, что с июня 2018 года по май 2019 года подсудимый полностью не выплачивал заработную плату 29 работникам организации. Всего потерпевшим был причинен ущерб в размере 6 млн 500 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Ранее, автомобиль арестовали у руководителя нижегородской организации за долги по зарплате. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, личный автотранспорт директора ООО "БАС-АТЕЛЬЕ" стоимостью около 850 тысяч рублей арестовали в счет погашения задолженности в размере около 1 млн рублей.

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