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Общество

Глеб Никитин поручил обеспечить готовность техники к снегу и гололеду

29 октября 2019 09:26  [108] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить готовность снегоуборочной техники в населенных пунктах к неблагоприятным погодным условиям. Предстоящее похолодание обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 29 октября 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предупреждение о необходимости быть готовыми к снегопадам и гололеду Глеб Никитин поручил направить руководителям всех муниципалитетов. Контролировать ситуацию поручено министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

"У муниципалитетов есть вся необходимая информация, чтобы быть подготовленными к осадкам и гололедице. Это не должно быть сюрпризом для вас", - подчеркнул губернатор.

Напомним, снег, ледяной дождь и минус 6° ожидают нижегородцев на текущей неделе.

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