Снег, ледяной дождь и минус -6° ожидают нижегородцев на текущей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе ожидают не прекращающиеся осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщают синоптики.

Сегодня – в понедельник 28 октября, днем в Нижнем Новгороде прогнозируется +12°, облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Однако к ночи похолодает до −1°…0°, а ветер усилится до 24 м/с. Также ночью вместо дождя пойдет снег.

Уже со вторника (с 29 октября) ожидается резкое понижение дневной температуры по сравнению с понедельником. Синоптики прогнозируют во вторник днем +3°, а ночью похолодает до −3°. На протяжении суток будет идти дождь со снегом.

В среду днем всё ещё ожидается плюсовая температура – столбики термометров покажут +4°, ночью похолодает до −1°. Весь день и ночь прогнозируется снег.

С четверга и до конца недели ожидаются лишь отрицательная температура воздуха: градусники будут показывать днем от −2° до −3° (ощущаться будет как −6° до −10°), ночью прогнозируется похолодание от −3° до −7° (по ощущениям как −8° до −10°).

Между тем, в воскресенье синоптики ожидают переменную облачность, отсутствие осадков и температуру от −2° до −6°.

Напомним, что Госавтоинспекция предупредила нижегородцев об опасности на дорогах из-за ледяного дождя, мокрого снега и наледи.

Напомним также, что Гидрометцентр РФ прогнозировал необычно теплую погоду в ноябре в большинстве регионов страны. Между тем, в Нижегородской области температура воздуха в ноябре останется на уровне среднемноголетних показателей.

Также среднемноголетний срок устойчивого снежного покрова в Нижегородской области приходится на 17-18 ноября, однако из-за погодных аномалий теперь эта дата может наступить позже.

Ранее Гидрометцентр анонсировал особенности предстоящей зимы.