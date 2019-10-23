Последние новости рубрики Бизнес
29 октября 2019 09:55  [133] Заведующая детсада в Семенове сдала помещения под магазин
29 октября 2019 09:16  [119] Суд обязал директора строительной организации Дзержинска выплатить долги по зарплате
28 октября 2019 17:49  [365] Импортозамещающее производство счетчиков планируется запустить в Нижегородской области
28 октября 2019 16:28  [431] Нижегородским предприятиям предоставят субсидию на добровольную сертификацию продукции
28 октября 2019 16:18  [514] Судостроительный завод на Бору не признали банкротом из-за отсутствия имущества
28 октября 2019 15:16  [401] "ВКонтакте" и банк "Открытие" запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес
28 октября 2019 14:25  [496] Участники творческой команды ŠKODA осуществили в Нижегородской области "Уездный тест-драйв"
28 октября 2019 13:46  [444] "Ростелеком" разработал "Виртуальный ЦОД" с защитой от киберугроз
25 октября 2019 16:53  [760] О продажах в Стамбуле. Как прошло бизнес-приключение НБД-Банка и нижегородских предпринимателей?
25 октября 2019 16:35  [683] После стажировки на Нижегородском водоканале остались работать 15 студентов
Бизнес

Заведующая детсада в Семенове сдала помещения под магазин

29 октября 2019 09:55  [133] Бизнес

Заведующая детсада в Семенове сдала помещения под магазин. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 октября 2019 года, Боковский детский сад "Колокольчик" предоставил в аренду фирме "У Светлояра" часть здания, где расположен детский сад для размещения продовольственного магазина.

Городской прокуратурой в адрес заведующей детского сада внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, по результатам рассмотрения которого мер по расторжению договора аренды не принято.

Региональной прокуратурой предъявлено исковое о признании недействительным договора аренды.

Арбитражным судом области требования прокуратуры удовлетворены, договор аренды признан недействительным.

Ранее сообщалось, что директору нижегородской фирмы грозит штраф за незаконное использование федеральной собственности. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Ленинского района расположен неработающий детский сад. Помещения без согласования и уведомления собственника были сданы в аренду.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph