Заведующая детсада в Семенове сдала помещения под магазин Бизнес

Заведующая детсада в Семенове сдала помещения под магазин. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 октября 2019 года, Боковский детский сад "Колокольчик" предоставил в аренду фирме "У Светлояра" часть здания, где расположен детский сад для размещения продовольственного магазина.

Городской прокуратурой в адрес заведующей детского сада внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, по результатам рассмотрения которого мер по расторжению договора аренды не принято.

Региональной прокуратурой предъявлено исковое о признании недействительным договора аренды.

Арбитражным судом области требования прокуратуры удовлетворены, договор аренды признан недействительным.



Ранее сообщалось, что директору нижегородской фирмы грозит штраф за незаконное использование федеральной собственности. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Ленинского района расположен неработающий детский сад. Помещения без согласования и уведомления собственника были сданы в аренду.