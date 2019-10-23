Нижегородская ГИБДД прогнозирует резкое увеличение ДТП Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Нижегородской области о резком увеличении дорожно-транспортных происшествий.

"В Нижегородской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В ночные и утренние часы возможно образование гололедицы на дорогах, мостах и виадуках, утром возможны дожди, поэтому вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко возрастет", - говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости установить сезонные шины и залить эксплуатационные жидкости, соответствующие погодным условиям, проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Обращаясь к пешеходам, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать осторожность при переходе через дорогу даже в разрешенных местах и об использовании световозвращателей при движении в условиях недостаточной видимости.

Напомним, что с сегодняшнего дня — вторника 29 октября, в Нижегородской области прогнозируется резкое понижение дневной температуры по сравнению с понедельником. Синоптики прогнозируют во вторник днем +3°, а ночью похолодает до −3°.

В среду днем всё ещё ожидается плюсовая температура – столбики термометров покажут +4°, ночью похолодает до −1°. С четверга и до конца недели ожидаются лишь отрицательные температуры воздуха: градусники будут показывать днем от −2° до −3° (ощущаться будет как −6°...−10°), ночью прогнозируется похолодание от −3° до −7° (по ощущениям как −8...−10°).