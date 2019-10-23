Жители многоквартирных домов в Нижнем Новгороде перешли на прямые расчеты за электроэнергию Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области (ПАО "ТНС энерго НН") в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с МП "ГУК" с 1 ноября 2019 года, которое имеет накопленную непогашенную задолженность за потребленную электроэнергию. Дебиторская задолженность МП "ГУК" составила более 740 тысяч рублей.

В связи с неоднократным нарушением обязательств данной управляющей компанией по оплате за электроэнергию в отношении многоквартирных домов (МКД), на прямые расчеты за электроэнергию приняты жители многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Движенцев д. 18, ул. Подворная д. 7, ул. Шлиссельбургская д. 23, ул. Лесной городок д. 8, ул. Шекспира д. 14 и ул. Шекспира д. 16.

Граждане-потребители, проживающие в указанных МКД, с 1 ноября 2019 года принимаются ПАО "ТНС энерго НН" на прямые расчеты для оплаты за коммунальную услугу по электроснабжению. Обращаем внимание новых клиентов, что передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" — nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для android и в Мобильных офисах компании.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками, а также пользователями квартир данных МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок.

В компании проинформировали, что с 23 по 25 ноября указанным адресам представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять индивидуальные приборы учета электроэнергии и проводить контрольный съем показаний.

По всем вопросам абоненты могут обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 27/1 или по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.