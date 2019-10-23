Холодильники, люльки от мотоциклов и покрышки: 30 КАМАЗов мусора вывезено при очистке Мещерского озера Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

30 КАМАЗов (230 тонн отходов) вывезено при очистке дна и берега Мещерского озера от мусора. Об этом стало известно в ходе выездного совещания 29 октября 2019 года с участием министра экологии области Дениса Егорова по итогам выполненных работ.

Было вывезено несколько холодильников, две люльки от мотоцикла и десятки тонн другого мусора. Весь мусор отправили на полигон.

"Только покрышек мы выловили на 5 КАМАЗов, затопленные детские пляжные купальни типа "Гриб", несколько катушек для кабеля, железные каркасы и очень много бутылок. По берегу самой проблемной зоной оказался овраг за театром "Вера". Только здесь мы работали полторы недели", - пояснил директор компании-подрядчика Альберт Тельнов.

"Сегодня техника продолжает вывозить отходы, которые достали со дна озера. Эти работы должны быть закончены на этой неделе. В целом результат нас, как заказчика, устраивает. Проведена большая работа, жителям теперь гораздо приятнее здесь отдыхать. Хочу обратиться к нижегородцам и напомнить, что это особо охраняемая природная территория, нужно относиться к ней бережно", - отметил Денис Егоров.

Очистка Мещерского озера от механического мусора проходила в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области". Стоимость работ по контракту составила 2 млн 878 тысяч рублей, срок выполнения – до ноября этого года. Работы выполняло ООО "АРКАДИЯ НН".

СПРАВКА:

Длина Мещерского озера – 1 220 метров, максимальная ширина - 170 метров, средняя ширина - 140 метров, длина береговой линии – 3 710 метров.