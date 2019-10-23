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Происшествия

Нижегородский "киллер" получил 4 года условно

30 октября 2019 09:54  [136] Происшествия

Нижегородский "киллер" получил 4 года условно. Как сообщили в прокуратуре Сормовского района 30 октября 2019 года, 37-летний мужчина пытался похитить более 3,2 млн рублей.

В ходе судебного следствия установлено, что утром 2 апреля 2019 года осужденный, имея личную неприязнь к потерпевшему - генеральному директору одного из крупных нижегородских предприятий, позвонил тому и сообщил, что является киллером и ему заказали потерпевшего и его компаньона, что знает где они живут и готов раскрыть информацию о заказчике убийств за вознаграждение в размере 3,5 млн рублей, потому что ему легче договориться с одним человеком, чем "укокошить" двоих. При этом осужденный такой информацией не обладал и таким образом намеревался похитить у потерпевшего денежные средства.

Через 3 дня потерпевший, будучи уверенным в правдивости сообщенных сведений, собрал часть нужной суммы из личных накоплений в размере более 3,2 млн рублей, положил их в коробку и привез в условленное место встречи в ТЦ "Лента" на ул. Коминтерна, где передал денежные средства знакомому злоумышленника, не подозревавшему о замысле своего приятеля. При передаче денежных средств он и был задержан сотрудниками полиции.

Как пояснил в суде нижегородец, он совершил преступление в связи затруднительным семейным положением, так как имеет на иждивении троих малолетних детей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию.

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