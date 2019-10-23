Нижегородская администрация предоставила жилье сироте только после вмешательства прокуратуры Общество

Нижегородская администрация предоставила жилье сироте только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 30 октября 2019 года.

Установлено, что с 2014 года заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако, до настоящего времени при наличии оснований жилым помещением она не обеспечена.

В связи с этим, прокуратурой главе Нижнего Новгорода внесено представление.

По результатам рассмотрения администрацией города проведено заседание комиссии, на котором принято решение о предоставлении заявительнице жилого помещения.



Напомним, почти 700 нижегородских детей-сирот получат квартиры до конца года, причем только 77 детей — в черте Нижнего Новгорода.