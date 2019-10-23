Последние новости рубрики Общество
30 октября 2019 12:18  [41] Нижегородская администрация предоставила жилье сироте только после вмешательства прокуратуры
30 октября 2019 11:03  [117] "Большой этнографический диктант" пройдет на вокзале в Нижнем Новгороде 1 ноября
30 октября 2019 10:17  [219] Юрий Грымов: "Реклама будет более цинична и будет больше входить без спросу"
30 октября 2019 10:05  [191] "Антиснег" возобновил работу в Нижнем Новгороде
29 октября 2019 19:07  [381] Нижний сегодня: главные события дня
29 октября 2019 18:45  [321] Председатель Гордумы Дзержинска Сергей Попов поздравил огнеборцев с 90-летием пожарной охраны города
29 октября 2019 18:33  [483] Нижегородские судебные приставы взыскали деньги с мужчины, перепутав его с однофамильцем
29 октября 2019 17:52  [548] Почти 700 нижегородских детей-сирот получат квартиры до конца года, 77 детей — в черте областного центра
29 октября 2019 17:18  [568] Восстановление Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде требует замены ее основы, - эксперты
29 октября 2019 17:00  [500] Холодильники, люльки от мотоциклов и покрышки: 30 КАМАЗов мусора вывезено при очистке Мещерского озера
Общество

Нижегородская администрация предоставила жилье сироте только после вмешательства прокуратуры

30 октября 2019 12:18  [41] Общество

Нижегородская администрация предоставила жилье сироте только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 30 октября 2019 года.

Установлено, что с 2014 года заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако, до настоящего времени при наличии оснований жилым помещением она не обеспечена.

В связи с этим, прокуратурой главе Нижнего Новгорода внесено представление.

По результатам рассмотрения администрацией города проведено заседание комиссии, на котором принято решение о предоставлении заявительнице жилого помещения.

Напомним, почти 700 нижегородских детей-сирот получат квартиры до конца года, причем только 77 детей — в черте Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph