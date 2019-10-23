Новую "умную остановку" установят взамен тестового павильона на Б.Покровской

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Новую "умную остановку" установят взамен тестового павильона на ул.Б.Покровской (ост."Серая лощадь"). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".
Ранее в соцсети ВКонтакте участники группы рассказали, что остановочный павильон был демонтирован.
До конца года на этом месте будет установлен павильон нового образца, утвержденный администрацией Нижнего Новгорода в рамках проекта "умные остановки", добавили в пресс-службе "Ростелеком".
Также сообщалось, что "умные остановки" будут делать из нержавеющей стали. Первая тестовая остановка появилась на Б.Покровской ("Серая лошадь") в конце прошлого года.
Всего в рамках концессионного соглашения до конца 2018 года планировалось установить 334 остановки, но в октябре администрация и "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта на полгода. Первые 134 павильона планировали установить в марте-апреле 2019 года, потом до октября этого года.
Подробный список адресов установки павильонов размещен на сайте агентства.
Концессионное соглашение было подписано в мае прошлого года.
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