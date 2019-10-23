Ремонт в нижегородской поликлинике №1 планируется завершить к середине декабря Общество

Ремонт в нижегородской поликлинике №1 Приокского района планируется завершить к середине декабря в рамках национального проекта "Здравоохранение". На эти цели из областного бюджета выделено более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.

В поликлинике выполнен капитальный ремонт входной группы, картохранилища, call-центра и хирургических кабинетов. Проведены работы по текущему ремонту электропроводки, контейнерной площадки, заменены противопожарные двери складских помещений.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, состояние учреждений здравоохранения и отрасли здравоохранения для правительства Нижегородской области - абсолютный приоритет.

"Понятно, что это связано с важностью отрасли в целом. От здравоохранения зависит жизнь людей, качество жизни людей, здоровье. Аудит системы здравоохранения в регионе показал, что существует значительный накопленный "недоремонт" учреждений. В принципе первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы. В 2019 году мы уже выделили значительные средства для устранения этой диспропорции", - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что правительством были направлены дополнительные ресурсы на сокращение дефицита государственной программы "Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи".

"В этом году она бездефицитна, и мы уже вплотную занялись ремонтами и состоянием материально-технической базы. На эти цели выделено 750 млн рублей. Также мы составили долгосрочную стратегическую программу ремонта: на 160 медучреждений мы предполагаем направить более 6 млрд рублей. Работа по подготовке этой программы совпала с поручением Президента Владимира Владимировича Путина, который 2 сентября подписал комплексный план по развитию первичного звена здравоохранения и отрасли в целом", - добавил Глеб Никитин.

Главный врач поликлиники Ирина Фомина добавила, что лечебное учреждение дооснащено новейшим медицинским оборудованием. Уже работает цифровой маммограф и новые аппараты гастроскопии и колоноскопии также по нацпроекту.

В рамках программы "Доступная среда" в поликлинике в декабре начнет работать окно для инвалидов-колясочников, реконструирован пандус для инвалидов-колясочников. В ноябре планируется нанесение противоскользящего покрытия на крыльце и нанесение тактильных полос на ступени лестничных маршей для слабовидящих.

Общий объем выполненных работ составляет около 70%. Закончить работы планируется до 15 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что программа по модернизации системы здравоохранения в Нижегородской области будет разработана до 10 января.