"Лидер-Транс" отменил "единый билет" на своих маршрутах в Нижнем Новгороде

Нижегородский перевозчик "Лидер-Транс" отменил "единый билет" с возможностью пересадки в течение 60 и 90 минут на своих маршрутах. Об этом руководство компании сообщило на информационных листовках в автобусах.
"С 1 ноября услуга по перевозке пассажиров на территории Нижнего Новгорода по записанным на транспортные карты электронным проездным билетам, с помощью электронного кошелька, без доплаты, при пересадках, в течение 60 и 90 минут будет прекращена", - говорится в сообщении.
Речь идет о маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.
Ранее агентство сообщало, что частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации Нижнего Новгорода.
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