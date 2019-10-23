"Лидер-Транс" отменил "единый билет" на своих маршрутах в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский перевозчик "Лидер-Транс" отменил "единый билет" с возможностью пересадки в течение 60 и 90 минут на своих маршрутах. Об этом руководство компании сообщило на информационных листовках в автобусах.

"С 1 ноября услуга по перевозке пассажиров на территории Нижнего Новгорода по записанным на транспортные карты электронным проездным билетам, с помощью электронного кошелька, без доплаты, при пересадках, в течение 60 и 90 минут будет прекращена", - говорится в сообщении.

Речь идет о маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.

(фото: из соцсети ВКонтакте)

Ранее агентство сообщало, что частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации Нижнего Новгорода.