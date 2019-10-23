Глеб Никитин поручил главам МСУ обсудить с жителями дорожную кампанию Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил органам местного самоуправления провести в районах области общественные обсуждения по итогам дорожной ремонтной кампании 2019 года и по планам на 2020-21 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснили в областном минтрансе, ремонтная кампания находится в стадии завершения - всего до конца года в нормативное состояние будет приведено 818 км автомобильных дорог.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" полностью завершены работы в Дзержинске, в Нижнем Новгороде осталось закончить ремонт на трех объектах, добавленных в программу за счет экономии, образовавшейся по результатам торгов.

Глеб Никитин отметил, что контрольная точка для завершения реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году – обсуждение результатов дорожной кампании с жителями.

"В связи с этим прошу администрации районов и городских округов организовать такие общественные обсуждения, чтобы узнать оценку непосредственно от жителей. Также необходимо обсудить с людьми программу ремонта на 2020-21 годы. Открытый диалог соответствует тем целям и задачам, которые заложил в национальные проекты Президент России Владимир Путин", - сказал Глеб Никитин.

Также в 2019 году в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" областное правительство и федеральное дорожное агентство заключили соглашение по строительству региональных и местных дорог к объектам производства и переработки сельхозпродукции общей протяженностью 16 км. В частности, на эти средства идет строительство дорог в Починковском, Павловском, Лысковском районах и в Чкаловске.

"В ходе выездных проверок мы фиксируем значительный объем выполненных работ. Кассовый расход от фактического выполнения несколько отстает, поэтому мы просим коллег из МСУ обратить внимание на вопросы финансовой дисциплины", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Кроме того, для того, чтобы регион смог принять участие в еще одной федеральной программе – "Комплексное развитие сельских территорий", семь районов в этом году получили субсидии на разработку проектной документации для строительства и реконструкции сельских дорог – это Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Пильнинский, Шарангский районы, а также Чкаловск и Первомайск.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, направлен на достижение к 2024 году целевых показателей и решению задач: увеличение доли дорог агломераций, отвечающих нормативным требованиям до 85%, снижение количества аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах до 50% и увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 50%.