Очередная девушка пропала в нижегородском садоводческом товариществе Происшествия

Юлия Розова Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры объявили сбор на поиск 21-летней Юлии Розовой, которая пропала в Нижегородской области в ночь с 29 на 30 октября 2019 года. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра "Рысь".

Юлия в 03:30 мск 30 октября ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") предположительно в сторону леса и после этого не выходила на связь.

Девушка худощавого телосложения, ее рост составляет 160 см, у Юлии карие глаза и темные волосы. Одета пропавшая в золотистую куртку, черные штаны и белые кроссовки.

При себе у девушки есть мобильный телефон.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавшую, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры), 8-950-616-24-67 (инфорг поиска Кнопка/Надежда) или 102 (полиция).

Напомним, что уже больше года в Нижегородской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю Машу Ложкареву. 13-летняя девочка вечером 1 августа 2018 года с разрешения отца ушла кататься на велосипеде в садовом товариществе "Борок" Кстовского района и после этого не выходила на связь с близкими.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Поиски Маши не прекращаются до настоящего времени.