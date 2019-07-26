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Происшествия

Поиск пропавшей год назад Маши Ложкаревой усилили по просьбе СК

28 июля 2019 15:20  [101] Происшествия
Маша Ложкарева

Маша Ложкарева

Фото: ПСО "Волонтер"

Следователи попросили у нижегородских волонтеров помощи в поисках пропавшей в Кстове год назад 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Волонтеры объявляли сбор на поиск 27 июля 2019 года. "Объявлен сбор на поиск Маши Ложкаревой. Следственный комитет РФ просит помощи в поиске. Появились новые задачи. Завтрашний поиск очень важен для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.

Как сообщила НИА "Нижний Новгород" инфорг поиска Наталья, 27 июля ничего обнаружить не удалось, но в ближайшее время "Волонтер" объявит новый сбор.

Напомним, что после пропажи девочки ее поиск не прекращался весь год. В этом было задействовано более 400 человек.

Ранее сообщалось, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и пропала.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Как пояснили в Следственном комитете, уголовное дело по такой статье в данном случае возбуждается для того, чтобы ускорить процесс поиска и задействовать большее количество правоохранителей.

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта: на дне резервуаров станции накидан металлолом. При этом доступ к резервуарам свободный. Волонтеры обратились к властям с просьбой закрыть вход в станцию.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.
Для того, чтобы поиск продвигался быстрее и эффективнее, волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой.

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