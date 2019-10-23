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Происшествия

Осужденный сбежал из колонии в Нижегородской области

31 октября 2019 11:17  [33] Происшествия

Осужденный сбежал из колонии. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области, 21 октября 2019 года сотрудники ИК-17 обнаружили отсутствие осужденного Колоколова Сергея Валериановича 1970 года рождения, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при учреждении.

Через несколько дней, 30 октября, его задержали в п. Сухобезводное. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (Побег из места лишения свободы).

В соответствии со ст. 129 УИК РФ в колониях - поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, носят гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи, получать посылки, передачи и бандероли без ограничений. Осужденные проживают в специально предназначенных для них общежитиях.

Напомним, экс-сотрудник колонии в Дзержинске получил три года условно за передачу мобильных телефонов осужденным.

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