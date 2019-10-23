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Многодетные семьи Дзержинска получат участки по итогам жеребьевки 30 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Земельные участки получат 10 многодетных семей.
В жеребьевке приняла участие заместитель главы администрации городского округа Ольга Жаворонкова, которая поздравила семьи с получением земельных участков.
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