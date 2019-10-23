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Происшествия

Иномарка опрокинулась на ж/д пути под движущийся поезд в Нижегородской области

31 октября 2019 12:04  [77] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Иномарка опрокинулась на ж/д пути под движущийся поезд в Нижегородской области 30 октября 2019 года. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:00 в Навашинском районе на 149 км а/д Владимир – Муром – Арзамас. За рулем Kia находилась 29-летняя девушка, имеющая двухлетний стаж вождения.

Девушка не справилась с управлением, и автомобиль упал с моста в кювет на железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд.  

В результате столкновения сильно пострадал только автомобиль, его водитель получила ушиб кисти и была отпущена после осмотра на месте происшествия.

Напомним, накануне мужчина погиб в результате двойного ДТП на Бору.

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