Пьяный автомобилист устроил двойное ДТП, насмерть сбив велосипедиста и врезавшись в ВАЗ в Б.Болдино Происшествия

Пьяный автомобилист устроил двойное ДТП, насмерть сбив велосипедиста и врезавшись в ВАЗ, в Большом Болдино Нижегородской области 30 октября 2019 года. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно информации, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Mitsubishi L200, двигаясь по ул. Красная. В районе дома №87 он сбил 34-летнего велосипедиста с семилетней девочкой-пассажиркой. Велосипедист пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом. После этого автомобиль выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем ВАЗ 210740.

В результате ДТП велосипедист погиб. Его пассажирка госпитализирована.

Напомним, иномарка опрокинулась на ж/д пути под движущийся поезд в Нижегородской области.