Последние новости рубрики Общество
31 октября 2019 13:30  [78] Власти Сарова по просьбе жителей через соцсеть, сделали освещение около театра ежедневным
31 октября 2019 12:54  [127] Нижегородские органы власти отработали почти 3 тысячи запросов граждан через соцсети
31 октября 2019 12:43  [102] Денис Миронов: "Проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные компании"
31 октября 2019 12:38  [84] Работа рецептурной аптеки на бульваре Химиков в Дзержинске временно приостановлена
31 октября 2019 12:09  [116] Чрезвычайные ситуации ожидаются в Нижнем Новгороде из-за снегопада и метели
31 октября 2019 11:53  [150] Мониторинг доступности городской среды стартовал в Нижнем Новгороде
31 октября 2019 11:33  [531] "Единый билет" в автобусах "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде отменили из-за нерентабельности
31 октября 2019 11:27  [96] Многодетные семьи Дзержинска получат участки по итогам жеребьевки
31 октября 2019 09:46  [283] Собственники более половины домов в зоне ответственности "Теплоэнерго" перешли на прямые договоры
31 октября 2019 09:22  [132] Семинар в сфере здравоохранения: важнейшие проблемы и опыт Нижегородской области
Общество

Власти Сарова по просьбе жителей через соцсеть, сделали освещение около театра ежедневным

31 октября 2019 13:30  [78] Общество

Администрация Сарова сделала освещение около театра ежедневным после того, как с такой просьбой через соцсеть к властям обратилась жительница города.

Как рассказали в администрации, местная жительница написала в группе в соцсети "Одноклассники" о том, что около театра не работает освещение и вечером там неудобно ходить, поскольку есть вероятность упасть и получить травму.

На это представитель администрации ответил, что, рассмотрев заявку женщины, власти города приняли решение изменить режим освещения территории около театра. Ранее там фонари работали только в дни проведения театральных мероприятий, теперь же освещение будет включено постоянно в темное время суток.

Напомним, что по итогам октября органы власти Нижегородской области отработали почти 3 тысячи запросов граждан, которые обратились через социальные сети. Около 30% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, обслуживание дорог. Кроме того, основными темами в течение месяца были: благоустройство, тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и общественный транспорт.

Районами-лидерами по количеству сообщений являются Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстовский район и Саров.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph
apcu