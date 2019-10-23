Власти Сарова по просьбе жителей через соцсеть, сделали освещение около театра ежедневным Общество

Администрация Сарова сделала освещение около театра ежедневным после того, как с такой просьбой через соцсеть к властям обратилась жительница города.

Как рассказали в администрации, местная жительница написала в группе в соцсети "Одноклассники" о том, что около театра не работает освещение и вечером там неудобно ходить, поскольку есть вероятность упасть и получить травму.

На это представитель администрации ответил, что, рассмотрев заявку женщины, власти города приняли решение изменить режим освещения территории около театра. Ранее там фонари работали только в дни проведения театральных мероприятий, теперь же освещение будет включено постоянно в темное время суток.

Напомним, что по итогам октября органы власти Нижегородской области отработали почти 3 тысячи запросов граждан, которые обратились через социальные сети. Около 30% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, обслуживание дорог. Кроме того, основными темами в течение месяца были: благоустройство, тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и общественный транспорт.

Районами-лидерами по количеству сообщений являются Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстовский район и Саров.