Голосование по выбору объектов благоустройства завершается в Нижегородской области Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда" на 2020 год завершается в Нижегородской области. В НРО "Единой России" напомнили, что голосование проходит с 10 по 31 октября 2019 года.

Свои голоса на данный момент отдали уже больше 215 тысяч нижегородцев. Сегодня последний день, когда жители могут принять участие в голосовании.

"Наш регион участвует в проекте по благоустройству территорий уже на протяжении трех лет. За это время меняются не только наши любимые места отдыха, но и сама процедура голосования по выбору объектов. Изначально голосование совмещалось с выборами различных уровней. Впервые в этом году, по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, мы отказались от бумажных бюллетеней в сторону онлайн-голосования. Это сделало процедуру голосования максимально удобной и быстрой. В период рейтингового голосования "Единая Россия" активно подключилась к информационной кампании. Наши волонтеры участвуют в проведении голосования, рассказывая жителям про общественные пространства. Более того, мы организовали голосование во всех местных отделениях и правильно сделали: местные жители приходили и делали свой выбор", - рассказал руководитель исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Также он рассказал, что депутаты разных уровней от партии "Единая Россия" в период голосования побывали в школах Нижегородской области. Там они проводили открытые уроки, во время которых рассказывали школьникам о процедуре и вместе с ребятами голосовали за объекты благоустройства.

Напомним, всего в список для голосования вошли 163 объекта, из них 84 – в Нижнем Новгороде и 79 – в области. Проходит голосование в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек. Принять участие можно двумя способами. Первый – самостоятельно на специальном сайте GolosZa.ru. Второй – с помощью волонтеров в МФЦ, в местном отделении партии "Единая Россия" и в торговых центрах.

"Я призываю всех нижегородцев воспользоваться шансом и принять участие в голосовании за объекты благоустройства. Каждый может отдать свой голос за любые два объекта своего района, которые будут благоустроены уже в следующем году. Более того, новый формат голосования позволяет определять не только сам объект, но и его функциональное насыщение. Регистрация на сайте занимает не более минуты. Уважаемые жители, не упустите возможность вписать своё имя в историю города, выберете то общественное пространство, которое на ваш взгляд, должно быть благоустроено в первую очередь!" - подчеркнул заместитель секретаря НРО Партии "Единая Россия", депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.