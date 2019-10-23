Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона 31 октября 2019 года.

Для этой цели инвестору - ООО "Ареон", был передан в аренду без торгов земельный участок площадью 5 тысяч кв.м., расположенный на ул. Павлов-Перевоз в 90 метрах на юго-восток от дома №6.

Там планируется в течение 36 месяцев построить четырехэтажный культурно-выставочный центр "Павловские охоты" площадью 1800 кв.м.

Планируемый объем инвестиций 100 млн рублей. Однако депград рекомендовал увеличение инвестиций до 120 млн рублей.

Кроме того, участок находится в зоне объекта культурного наследия. Инвестсовет поручил установить охрану для данного ОКН.

Перед строительством проект культурно-выставочного центра должен пройти через архитектурный совет Нижегородской области.