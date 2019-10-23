Последние новости рубрики Бизнес
31 октября 2019 15:08  [94] Нижегородские власти требуют прекратить строительство автомойки у детского сада
31 октября 2019 14:58  [126] Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области
31 октября 2019 14:51  [80] "Дом.ru" отдает покупателям в тест умные ТВ-приставки
31 октября 2019 13:48  [88] Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%
31 октября 2019 09:58  [200] Экологические проекты в нижегородской нефтехимии станут главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"
30 октября 2019 18:47  [264] Нижегородский производитель элитных сыров на дотацию из облбюджета увеличит выпуск продукции
30 октября 2019 16:25  [277] Полицейские изъяли контрафактную продукцию известных брендов из магазина в Нижнем Новгороде
30 октября 2019 14:12  [162] Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года
30 октября 2019 09:21  [317] Мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию
29 октября 2019 11:33  [647] Ольга Тарасова-Сурдина: "Предприниматели – как многодетные отцы – оптимисты"
Бизнес

Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области

31 октября 2019 14:58  [126] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона 31 октября 2019 года.

Для этой цели инвестору - ООО "Ареон", был передан в аренду без торгов земельный участок площадью 5 тысяч кв.м., расположенный на ул. Павлов-Перевоз в 90 метрах на юго-восток от дома №6.

Там планируется в течение 36 месяцев построить четырехэтажный культурно-выставочный центр "Павловские охоты" площадью 1800 кв.м.

Планируемый объем инвестиций 100 млн рублей. Однако депград рекомендовал увеличение инвестиций до 120 млн рублей.

Кроме того, участок находится в зоне объекта культурного наследия. Инвестсовет поручил установить охрану для данного ОКН.

Перед строительством проект культурно-выставочного центра должен пройти через архитектурный совет Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph