Геннадий Рябов возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода II созыва Политика

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, президент национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", профессор Геннадий Рябов возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода II созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кандидатуру Геннадия Рябова единогласно поддержали 28 присутствующих на учредительном заседании общественников.



"Разрешите по поручению главы города Владимира Панова поприветствовать вас и еще раз поздравить с избранием. Уверен, что нынешний состав палаты способен выстроить конструктивный диалог и синергию, при этом сохраняя свое мнение и способность вести с руководством года дискуссию, спорить, переубеждать", - сказал заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон.

Он подчеркнул, что инициатива, модерация и экспертиза должны стать основными принципами работы Общественной палаты города второго созыва, в которую вошли 30 человек, представляющих самые разные сферы: лидеры общественных организаций, педагоги, врачи, религиозные деятели, спортсмены, деятели культуры.

"Мы хотим, чтобы Общественная палата второго созыва была экспертным сообществом, чтобы она связывала властные структуры и жителей города, чтобы она активировала деятельность, работу жителей города на не только обсуждение актуальных вопросов развития города, но и их реализацию вместе с исполнительной и законодательной властью. Еще нам хотелось бы, чтобы постепенно инициатива всех жителей города возрастала", - подчеркнул избранный председатель Геннадий Рябов.

На первом заседании кворум выбрал заместителей председателя палаты, определился с профильными комиссиями и их руководителями, а также сформировал Совет палаты.

В числе приоритетов деятельности участники выделили общественную экспертизу, опираясь на знания и опыт предшественников.

Перед тем, как утвердить на следующем заседании планы работы, общественники активно будут знакомиться с текущими проектами и направлениями работы мэрии, городской думы, обсуждать инициативы нижегородцев и формировать новые.

"Сейчас нам предстоит огромная работа, чтобы выявить, систематизировать проблемы и понять, какое место Общественная палата может занять в их решении. За годы работы Общественной палате второго созыва предстоит не растерять кредит доверия, попытаться конвертировать его в работающие проекты", - сказала заместитель председателя палаты по социальным вопросам Александра Шарова.

Заместителем председателя по экономике и развитию города был выбран руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Пономаренко.

В ходе собрания членов Общественной палаты Нижнего Новгорода второго созыва рейтинговым голосованием были определены оставшиеся 10 членов Общественной палаты из списка 45 кандидатов, ранее подавших документы. Список членов Общественной палаты Нижнего Новгорода второго созыва был опубликован ранее.