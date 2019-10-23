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Общество

Нижегородские медицинские организации готовятся к переходу на новые правила по учету лекарств

31 октября 2019 16:42  [74] Общество

Медицинские организации Нижегородской области активно готовятся к переходу на новые правила по учету лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Депутаты Госдумы в рамках региональной недели проводят мониторинг движения лекарственных средств в связи с введением с 1 января 2020 правил по маркировке лекарственных препаратов. Система маркировки внедряется по поручению президента России и связана с задачами по защите потребителей лекарственных средств от контрафактной продукции.

Предполагается, что после введения маркировки с помощью приложения "Честный знак" потребитель может проверить подлинность кода маркировки лекарственного препарата.

Как отметил депутат Госдумы Артем Кавинов, перестройка системы обеспечения лекарствами - это непростой процесс и требует внимания и проработки всех нюансов. Он напомнил, что Нижегородская область была выбрана пилотным регионом по данной теме.
В июле 2019 года в регионе прошло успешное тестирование всей цепочки прохождения маркированных лекарств от производителя до конечного потребителя.

"Сегодня все курируемые нижегородским минздравом учреждения зарегистрированы в системе. Это порядка 154 организаций. Многие по заявкам обеспечены дополнительным оборудованием - регистраторами выбытия", - рассказал подробности депутат.

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