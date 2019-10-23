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Политика

Новое высокотехнологичное оборудование будет поставлено в нижегородскую больницу №29

31 октября 2019 16:47  [89] Политика

Новое высокотехнологичное оборудование будет поставлено в городскую больницу №29 Нижнего Новгорода. Решение вопроса о приобретении эндоскопической стойки стало возможным при участии депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Сватковского. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Эндоскопическая стойка с набором инструмента для полного объема лапароскопических операций будет приобретена в учреждение на средства нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующий приказ о выделении средств выпущен региональным министерством здравоохранения. В настоящее время идет согласование технического задания.

По словам Дмитрия Сватковского, вопрос закупки данного оборудования был очень актуален для нижегородцев, обращающихся за медицинской помощью в больницу №29.

"Я благодарен министерству здравоохранения Нижегородской области, фонду обязательного медицинского страхования и заместителю губернатора Андрею Гнеушеву за принятое решение. Отмечу, что имеющаяся сейчас в учреждении единственная лапароскопическая стойка 2004 года имеет очень высокую степень износа. Новое оборудование позволит проводить самые современные операции с органосохраняющими методами лечения", - заявил Сватковский.

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