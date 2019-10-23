Всероссийский открытый хоровой фестиваль им. Сивухина проходит в Нижегородской консерватории Культура и отдых

V Всероссийский открытый хоровой фестиваль им. Л.К. Сивухина "Персоны. Приношение мастеру" проходит в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки до 17 ноября 2019 года. Как рассказали в информационной службе консерватории, в этом году в фестивале принимают участие более тысячи музыкантов из России, а также США, Канады и других стран.

Великие традиции русского академического хорового искусства представляют хоровые коллективы Нижегородской, Казанской и Ростовской консерваторий, а образцовые хоры университетов и колледжей Нижнего Новгорода проявят свои неповторимые творческие индивидуальности.

Организаторы отметили, что профессиональные хоровые коллективы словно продолжают просветительскую линию работы Маэстро и в этом смысле фестиваль - приношение ему. Один из них — Ансамбль современной хоровой музыки "Altro coro" (Москва, руководитель Александр Рыжинский), основанный в Российской Академии музыки имени Гнесиных, представит слушателям редко исполняемые в России экспрессионистские, минималистические, авангардные сочинения композиторов XX века, которые редко звучат в концертных залах.

Также зрители услышат выступление большого хора радио "Орфей" "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста РФ, заведующего кафедрой дирижирования Московской консерватории Льва Конторовича. Коллектив, продолжающий традиции Большого хора радио и телевидения России, выступит на сцене Большого зала Консерватории 9 ноября.

Украшением фестиваля будет "День музыки для детей" - 16 ноября, где выступят 9 детских хоровых коллективов из Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы и Барнаула. В том числе и Нижегородская хоровая капелла мальчиков, которой Сивухин посвятил всю свою жизнь. Бывший воспитанник капеллы, позже ставший её художественным руководителем, он учил "своих мальчишек" высокому искусству хорового пения, искренне переживая за них. Эта забота и любовь отразились в его трогательных, по-детски чистых сочинениях. На фестивале их исполнят детские хоровые коллективы Нижнего Новгорода и его родной капеллы.

Известнейший в России камерный хор "Нижний Новгород" — детище Льва Сивухина. Этот коллектив сегодня продолжает репертуарные и певческие традиции, заложенные Маэстро, держит высокую профессиональную планку и остаётся открытыми для новых исполнительских и репертуарных решений. Сегодня руководителем хора является яркий и перспективный музыкант И. Стольников. Камерный хор примет участие во многих концертах фестиваля, в том числе и авторских вечерах наших современников, композиторов С.В. Екимова, Я.И. Дубравина и Е.И. Подгайца. Кроме того, авторский концерт известнейшего автора песен и хоровой музыки Я. Дубравина соберет на одной сцене коллективы, музыкантов и артистов, которые доставят истинную радость слушателям.

Организаторы также отмечают важность события, которое произойдет 10 ноября. Концерт композитора, пианистки, певицы, художественного руководителя известных у нас в стране и за рубежом эстрадных коллективов "Эхо" с Валерием Леонтьевым и "Москва-Транзит" - Нины Шапильской.

Нина Шапильская - нижегородка, выпускница ННГК по классу композиции А. А. Нестерова, много лет живет и успешно трудится в Канаде, является музыкальным руководителем Королевского балета Канады, пишет мюзиклы, песни инструментальные произведения, в том числе саундтреки к голливудским фильмам, ведет разнообразную исполнительскую деятельность. В ее авторском концерте примут участие солисты-звезды мировой сцены.

Завершением фестиваля станет концерт Хора Казанской Консерватории, с которым выступит органист, народный артист РФ и Республики Татарстан Р. Абдуллин - ректор Казанской Консерватории, а также Студенческий хор Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского под управлением Л. Ерыкаловой.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Художественный руководитель фестиваля народный артист РФ, композитор и дирижер, президент Нижегородской консерватории Эдуард Фертельмейстер.

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