МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию Общество

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) при поддержке МегаФона пройдет в июне 2020 года. Оператор создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.

Инфраструктура, созданная МегаФоном, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для всех гостей. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.

МегаФон также обеспечит прямую трансляцию события, а в гостиницах, где будут жить команды, станет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата.

"Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями", - сказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

СПРАВКА:

Чемпионат ICPC существует с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 году - в Санкт-Петербурге и в 2014 году - в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 году выступит МФТИ.