"Более 90% обращений за медицинской помощью в России приходится на первичное звено", - Николай Карякин Общество

Николай Карякин Фото: ПФМИЦ

Ректор ПИМУ Николай Карякин прокомментировал итоги расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

"Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным я принял участие в расширенном заседании Госсовета РФ по вопросам здравоохранения, который прошел в Калининградской области под председательством президента страны Владимира Владимировича Путина. Накануне в течение двух дней главы 55 регионов вместе с экспертами обсуждали актуальные вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи в составе рабочих групп", - пояснил Николай Карякин.

"Стоит отметить, что более 90% обращений за медицинской помощью в России приходится на первичное звено. Поэтому качество и доступность медицинской помощи вообще оценивают в первую очередь именно на этом этапе. Участники заседания Госсовета были едины во мнении, что основа медицинской помощи - это первичная медико-санитарная помощь. И сегодня очень важно сосредоточиться на модернизации данного направления", - считает ректор ПИМУ.

"Губернаторами были предложены пути развития амбулаторной помощи, например, устранение бюрократических барьеров, в том числе переход на межведомственный электронный документооборот. Это избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях в медучреждениях, а врачам сэкономит время для лечения, избавляя от излишней бумажной волокиты. Также было решено усилить профессиональную подготовку медицинских работников, в том числе медицинских сестер. В течение этих двух дней представители Всемирной организации здравоохранения поделились опытом работы врачей общей практики в странах Евросоюза", - добавил специалист.

"Обсуждались вопросы развития профессиональной подготовки врачей общей практики в регионах. Отмечу, в ПИМУ на кафедре госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г.Вогралика в течение многих лет готовят таких специалистов. Сегодня, исходя из поставленных задач и в соответствии с требованиями времени, нами принято решение о расширении программ подготовки врачей общей практики путем межкафедрального сотрудничества на базах медучреждений региона. Уверен, что этот опыт поможет нашим выпускникам - будущим врачам, существенно поднимет уровень их компетенции и престиж профессии", - подытожил Николай Карякин.