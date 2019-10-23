Количество "Поездов здоровья" в 2020 году увеличат с двух до четырех Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Количество "Поездов здоровья" в Нижегородской области в 2020 году планируется увеличить с двух до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Очень важно обеспечивать мобильность узких специалистов и вовлечение таких бригад в обслуживание населенных пунктов отдаленных районов области. Такую проблему решают "Поезда здоровья", которые показали себя как высокоэффективный инструмент. Мы постоянно получаем отклики жителей, а также многочисленные обращения продолжить выезды мобильных бригад", - пояснил глава региона.

"В связи с этим мною было принято решение продлить работу "Поездов здоровья". Они будут работать до конца года и смогут принять еще больше нижегородцев из разных районов области. Кроме того, в будущем году мы планируем увеличить количество "Поездов здоровья" с двух до четырех, и они также будут работать в круглогодичном режиме", - добавил он.

Напомним, "Поезда здоровья" в 2019 году начали работу 16 апреля и должны были закончить 16 октября.

На сегодняшний день специалисты Северного и Южного "Поездов" провели почти 37 000 консультаций 19 000 пациентов в 129 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области, городах Бор и Дзержинске. В том числе специалисты осуществили 2 115 консультации педиатра, 1 278 - хирурга. У стоматолога побывали 1 356 пациентов, 1 533 - у детского стоматолога, 2 415 жителей проконсультировались у онколога. Гинеколога посетили 3 613 пациентов, эндокринолога - 4 302, кардиолога - 4 474, уролога - 1 482, геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога - 4 038.

Наиболее востребованными у жителей остаются консультации невролога - 4 788 и офтальмолога - 5 441.

Специалистами "Поездов здоровья" проведено более 21 700 исследований, в том числе ФЛГ - 8 833, ЭКГ - 3 334, УЗИ - 4 500, онкоцитология - 3 326, ММГ -1 320.

Впервые выявлено 2 913 заболеваний, в том числе 223 случая подозрений на злокачественнные новообразования. На дополнительное обследование направлено 8 554 человек, 1 002 пациента - на госпитализацию.

В рамках реализации проекта "Поезда здоровья" на территории Нижнего Новгорода проведено 28 выездов, осмотрено порядка 3 000 человек, проведено более 8 000 консультаций, выполнено около 5 000 исследований, включая ультразвуковые, флюорографические и маммографические.

В рамках работы мобильных лечебно-диагностических лабораторий также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Напомним, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет.

"Это стало возможным благодаря реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Мы обязательно будем продолжать такую практику", - добавил Глеб Никитин.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается.