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Экономика

Нижегородский водоканал подписал соглашение с Федеральным центром компетенций

01 ноября 2019 14:28  [37] Экономика

АО "Нижегородский водоканал" стал первым в России ресурсоснабжающим предприятием, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций в рамках участия в проекте "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Об этом в СМИ рассказал генеральный директор предприятия Николай Николюк.

"ФЦК реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков. Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, где создаются индивидуальные решения по росту производительности труда за счёт устранения всех видов потерь. На Нижегородском водоканале участие в проектах примут шесть эксплуатационных участков", - отметил Николай Николюк.

Процесс внедрения философии бережливого производства был запущен на Нижегородском водоканале еще летом, в рамках пилотного проекта система 5С была внедрена на участке по перекладке трубопроводов. За два месяца удалось добиться увеличения производительности труда на 12%, а простои сократить на 1 час 3 мин в день.

"Бережливое производство – это не только про сокращение издержек и временных потерь, это и про создание более комфортных условий для наших сотрудников, в первую очередь, тех, кто в любую погоду, независимо ни от чего, работает непосредственно на объектах. Одно из первых, пусть небольших, но важных улучшений, которые мы запланировали - установка новых обогревательных приборов в аварийно-ремонтных мастерских", - рассказал он.

В рамках внедрения бережливого производства водоканал планирует повысить производительность труда на 30% и увеличить перекладку сетей на 20%.

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