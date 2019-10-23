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Общество

"Жители с удовольствием принимали участие в голосовании, при необходимости им помогали волонтеры", - глава Городца Александр Жиряков

01 ноября 2019 15:29  [82] Общество

Фото: с сайта gorodets-tv.ru

Жители с удовольствием принимали участие в голосовании, при необходимости им помогали волонтеры", - отметил глава Городца Александр Жиряков, комментируя итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На пресс-конференции 1 ноября 2019 года министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков сообщил, что в голосовании приняли участие свыше 220 тысяч жителей региона.

Самыми активными в Нижнем Новгороде были жители Автозаводского, Советского и Сормовского районов. Так, более 27 тысяч автозаводцев отдали свой голос за то или иное общественное пространство.

Что же касается районных центров, самыми активными стали жители Сергача, Лыскова и городского округа Навашинский.

"То, что реализуя программу по благоустройству общественных пространств, спрашивают мнение жителей, это очень здорово. Потому что потом люди заботятся о сохранности этих общественных пространств. И Глеб Сергеевич Никитин принял правильное решение о проведении в этом году электронного голосования. Жители с удовольствием принимали в нем участие. При этом пожилым людям это помогали делать волонтеры в более упрощенном варианте. Идея хорошая, и, думаю, если она будет реализовываться дальше, то участников будет еще больше", - сказал Александр Жиряков.

Далее объекты для благоустройства будут выбраны общественными комиссиями: до 6 ноября все муниципалитеты-участники должны провести общественные комиссии, где определят, какие конкретно из победивших в голосовании территорий будут благоустраивать в 2020 году.

Узнать результаты общественных комиссий, уточнили в министерстве ЖКХ области, можно будет на официальных сайтах муниципалитетов.

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