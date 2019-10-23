"Люди определили программу нашей дальнейшей работы в части благоустройства на 2020 год", - Владимир Кочетков Общество

"Люди определили программу нашей дальнейшей работы в части благоустройства на 2020 год", - сказал глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков, комментируя итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



"Одна из инициатив губернатора Глеба Никитина и правительства Нижегородской области по проведению электронного голосования очень интересна. Выкса разместила на этой площадке 6 территорий, и жители активно принимали участие в выборе той, которая преобразится. По сути, это люди определили программу нашей дальнейшей работы в части благоустройства на 2020 год. Жизнь меняется, становится другой, и такая форма голосования позволяет сделать это более мобильно, быстро, интересней для людей. Думаю, что формат приживется не только в нашей области, но и будет тиражирован по другим регионам России", - отметил Владимир Кочетков.

Напомним, более 220 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в 2020 году. Голосование проходило до 31 октября.