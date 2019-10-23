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Экономика

Объем производства сельхозпродукции в Нижегородской области составил 58,6 млрд рублей

01 ноября 2019 16:52  [60] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объем производства продукции сельского хозяйства в Нижегородской области в январе-сентябре 2019 года составил 58,6 млрд рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.

Растениеводство

Основная часть зерновых и зернобобовых культур выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения. Причем в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средний сбор зерновых и зернобобовых культур с гектара сложился выше уровня предыдущего года.

За этот период в хозяйствах всех категорий на территории области зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади 480,7 тысяч га. В результате аграрии получили 1,1 млн тонн продукции (на 0,1% больше, чем в 2018 году).

Картофеля с января по сентябрь накопано 707,3 тысяч тонн (на 19% больше, чем в 2018 году), собрано 141,4 тысяч тонн овощей открытого и защищённого грунта.

Животноводство

На конец сентября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 249,9 тысяч голов. Коров зарегистрировано 108 тысяч голов, поголовье свиней составило 257,5 тысяч, овец и коз – 63,1 тысяч, птицы – 9 млн.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 14,7% крупного рогатого скота, 10,5% – свиней, 76% – овец и коз.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-сентябре 2019 года составили 5,6 тысяч килограмм (в январе-сентябре 2018 года – 5,3 тысяч килограмм), яйценоскость кур-несушек – 227 яиц (229 яиц).

Ранее сообщалось, что агропредприятия Нижегородской области увеличили производство молока и мяса.

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