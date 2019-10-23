"Рост производства животноводческой продукции, прежде всего, обусловлен повышением продуктивности скота", - Николай Денисов Экономика

Николай Денисов в центре Фото: Александр Воложанин

Агропредприятия Нижегородской области увеличили производство молока и мяса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов на торжественной церемонии, посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области 1 ноября 2019 года.

Николай Денисов пояснил, что за январь-сентябрь 2019 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 421 тысяч тонн молока, что на 4,4% больше, чем в 2018 году. Кроме того, за этот же период на 15,6% увеличилось производство мяса (до 105,3 тысяч тонн).

Он отметил, что достижению положительных результатов отрасли способствует работа сельхозтоваропроизводителей над улучшением кормовой базы и переход хозяйств на новые технологии производства.

По данным регионального минсельхоза, за 9 месяцев 2019 года производство молока увеличено в 34 районах Нижегородской области. Наибольшее увеличение обеспечили сельхозорганизации Бутурлинского, Гагинского, Богородского, Дальнеконстантиновского, Семеновского, Арзамасского, Починковского, Лысковского и других районов. Наивысшей продуктивности коров молочного стада достигли агропредприятия Сокольского, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Вачского районов.

Также в День работника АПК области участники конкурса "Нижегородская марка качества" представили свою продукцию на выставке сельхозпроизводителей.

Фото: Александр Воложанин

"Конкурс "Нижегородская марка качества" подтверждает конкурентоспособность местных производителей. На федеральном уровне наши аграрии были отмечены многими экспертами и были признаны одними из лучших. Конкурс привлекает внимание не только потребителей, вызывая доверие к товару, но и позволяет привлечь в регион новых партнеров и расширить сбыт сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул министр сельского хозяйства Николай Денисов.

Победители конкурса получат право маркировать свою продукцию логотипом "НМК".

"Конкурс "Нижегородская марка качества" стартовал в 2019 году, однако интерес предприятий, которые выпускают качественную продукцию и оказывают качественные услуги, к нему достаточно высок. Мы и после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продолжаем получать обращения предприятий и отвечать на вопросы, как стать участником в следующем году. Итоги конкурса и награждение победителей будут подведены в рамках Недели качества, которая отмечается в этом году с 11 по 17 ноября», - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.