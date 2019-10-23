"Рост производства животноводческой продукции, прежде всего, обусловлен повышением продуктивности скота", - Николай Денисов

Николай Денисов в центре
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Агропредприятия Нижегородской области увеличили производство молока и мяса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов на торжественной церемонии, посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области 1 ноября 2019 года.
Николай Денисов пояснил, что за январь-сентябрь 2019 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 421 тысяч тонн молока, что на 4,4% больше, чем в 2018 году. Кроме того, за этот же период на 15,6% увеличилось производство мяса (до 105,3 тысяч тонн).
Он отметил, что достижению положительных результатов отрасли способствует работа сельхозтоваропроизводителей над улучшением кормовой базы и переход хозяйств на новые технологии производства.
По данным регионального минсельхоза, за 9 месяцев 2019 года производство молока увеличено в 34 районах Нижегородской области. Наибольшее увеличение обеспечили сельхозорганизации Бутурлинского, Гагинского, Богородского, Дальнеконстантиновского, Семеновского, Арзамасского, Починковского, Лысковского и других районов. Наивысшей продуктивности коров молочного стада достигли агропредприятия Сокольского, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Вачского районов.
Также в День работника АПК области участники конкурса "Нижегородская марка качества" представили свою продукцию на выставке сельхозпроизводителей.
"Конкурс "Нижегородская марка качества" подтверждает конкурентоспособность местных производителей. На федеральном уровне наши аграрии были отмечены многими экспертами и были признаны одними из лучших. Конкурс привлекает внимание не только потребителей, вызывая доверие к товару, но и позволяет привлечь в регион новых партнеров и расширить сбыт сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул министр сельского хозяйства Николай Денисов.
Победители конкурса получат право маркировать свою продукцию логотипом "НМК".
"Конкурс "Нижегородская марка качества" стартовал в 2019 году, однако интерес предприятий, которые выпускают качественную продукцию и оказывают качественные услуги, к нему достаточно высок. Мы и после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продолжаем получать обращения предприятий и отвечать на вопросы, как стать участником в следующем году. Итоги конкурса и награждение победителей будут подведены в рамках Недели качества, которая отмечается в этом году с 11 по 17 ноября», - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
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