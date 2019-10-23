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Общество

Новые ярмарки вакансий учебных и рабочих мест будут организованы в районах Нижегородской области

03 ноября 2019 11:03  [72] Общество

Новые ярмарки вакансий учебных и рабочих мест будут организованы в районах Нижегородской области. Как сообщили в управлении по труду и занятости населения, с 6 по 22 ноября 2019 года в центрах занятости Балахнинского, Большеболднинского, Богородского, Бутурлинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Павловского, Шатковского районов, Пильнинского отдела ГКУ ЦЗН Сергачского района, Ковернинского отдела ГКУ ЦЗН Городецкого района, городов Арзамас, Бор, Дзержинск, Навашино, Нижний Новгород (Заречный, Нагорный, Сормовский отдел), Первомайск, Саров, Чкаловск будут проводиться ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.

В рамках данных мероприятий специалисты центров занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий.

Граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Ранее, ярмарки уже проходили в других районах области.

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