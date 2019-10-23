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Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из автомата в баре Дзержинска

03 ноября 2019 12:18  [2] Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова в баре Дзержинска 2 ноября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 33-летнего правонарушителя задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел в баре на улице Ульянова.На место происшествия был направлен автопатруль патрульно-постовой службы полиции. Неподалёку от места происшествия полицейские задержали мужчину. Очевидцы происшествия рассказали, что он несколько раз выстрелил в пол.

Изъятый у правонарушителя предмет является охолощенным автоматом Калашникова. Автомат деактивирован заводским способом и произвести из него выстрел боевым патроном невозможно. Согласно закону "Об оружии" его может приобрести любое лицо, достигшее возраста 18-ти лет. Лицензия и постановка на учет не требуется. Деактивированное оружие принадлежит брату задержанного.

В ходе расследования задержанный пояснил, что его брат зашёл в бар за алкоголем, а вернувшись сообщил, что у него произошёл конфликт с другими посетителями. Братья возвращались из леса и у них с собой находился охолощенный автомат. Решив испугать обидчиков родственника, задержанный вошёл в зал и пригрозил им деактивированным автоматом. По словам 33-летнего правонарушителя, между ним и другими посетителями произошла потасовка, в ходе которой хулиган совершил два выстрела в пол. Его соперники отняли у подозреваемого оружие, а перед тем, как он покинул бар – вернули.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание от крупного штрафа - от 300 тысяч рублей, до лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее, нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами.

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