Нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Семенове. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В пресс-службе пояснили, что 30-летний житель города Семенов, угрожая местной жительнице стеклянной бутылкой, открыто похитил у нее сумку с продуктами питания.
Женщина вызвала правоохранителей, которые, прибыв на место происшествия, приступили к поискам мужчины. Через некоторое время сотрудники Росгвардии заметили подходящего по описанию мужчину, который нес сумку с продуктами.
Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше он был судим за разбой, грабеж и хулиганство.
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