Нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Семенове. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В пресс-службе пояснили, что 30-летний житель города Семенов, угрожая местной жительнице стеклянной бутылкой, открыто похитил у нее сумку с продуктами питания.

Женщина вызвала правоохранителей, которые, прибыв на место происшествия, приступили к поискам мужчины. Через некоторое время сотрудники Росгвардии заметили подходящего по описанию мужчину, который нес сумку с продуктами.

Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше он был судим за разбой, грабеж и хулиганство.