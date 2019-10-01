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Происшествия

Нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами

21 октября 2019 18:12  [52] Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Семенове. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В пресс-службе пояснили, что 30-летний житель города Семенов, угрожая местной жительнице стеклянной бутылкой, открыто похитил у нее сумку с продуктами питания.

Женщина вызвала правоохранителей, которые, прибыв на место происшествия, приступили к поискам мужчины. Через некоторое время сотрудники Росгвардии заметили подходящего по описанию мужчину, который нес сумку с продуктами.

Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше он был судим за разбой, грабеж и хулиганство.

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