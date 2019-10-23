Последние новости рубрики Происшествия
04 ноября 2019 13:58  [42] Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе Юлия Розова найдена погибшей
03 ноября 2019 12:18  [284] Мужчина устроил стрельбу из автомата в баре Дзержинска
02 ноября 2019 17:32  [406] Страдающая потерей памяти 83-летняя Евгения Матвеичева без вести пропала в Нижнем Новгороде (найдена живой)
02 ноября 2019 15:46  [350] Один человек погиб в результате пожара в Канавине в Нижнем Новгороде 2 ноября
01 ноября 2019 10:47  [237] Нижегородская ИК заставила лишенного прав осужденного работать водителем
31 октября 2019 13:08  [255] Мужчина обвиняется в убийстве знакомого в Дзержинске из-за 100 рублей
31 октября 2019 12:32  [726] Пьяный автомобилист устроил двойное ДТП, насмерть сбив велосипедиста и врезавшись в ВАЗ в Б.Болдино
31 октября 2019 12:04  [294] Иномарка опрокинулась на ж/д пути под движущийся поезд в Нижегородской области
31 октября 2019 11:17  [399] Осужденный сбежал из колонии в Нижегородской области
31 октября 2019 10:30  [294] Нижегородский автоэлектрик заплатит 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте"
Происшествия

Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе Юлия Розова найдена погибшей

04 ноября 2019 13:58  [42] Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе 21-летняя Юлия Розова найдена погибшей. Поисково-спасательный центр "Рысь" выражает соболезнования родным и близким погибшей.

По информации поисковиков, 30 октября этого года Юлия ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") предположительно в сторону леса и после этого на связь уже не выходила.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph