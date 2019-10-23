Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе Юлия Розова найдена погибшей Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе 21-летняя Юлия Розова найдена погибшей. Поисково-спасательный центр "Рысь" выражает соболезнования родным и близким погибшей.

По информации поисковиков, 30 октября этого года Юлия ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") предположительно в сторону леса и после этого на связь уже не выходила.