Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе Юлия Розова найдена погибшей

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Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе 21-летняя Юлия Розова найдена погибшей. Поисково-спасательный центр "Рысь" выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По информации поисковиков, 30 октября этого года Юлия ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") предположительно в сторону леса и после этого на связь уже не выходила.
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