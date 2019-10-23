Тысячи нижегородцев принимают участие в праздничных мероприятиях, организованных НРО "Единой России" Политика

Фото: НРО "Единой России"

Тысячи нижегородцев принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства, организованных НРО партии "Единая Россия". Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении партии.

Самые масштабные мероприятия развернулись на интерактивной площадке в Нижнем Новгороде на главной городской площади Минина и Пожарского. Здесь были установлены кубы с изображением и описанием истории Нижегородского ополчения 1612 года, прошли мастер-классы по чеканке монет и изготовлению стрел. Также участники клуба реконструкции показали одежду и оружие, которые носили воины тех времен, и продемонстрировали показательные бои. Все желающие могли принять участие в открытой лекции "Дороги ополчения".

Как отметила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО "Единой России" Татьяна Скоробогатова, День народного единства - особый и значимый для нижегородцев праздник, который мы отмечаем с особым чувством гордости и единения.

"И сегодня на нашей площадке мы постарались организовать не только развлекательные мероприятия, но и напомнить нижегородцам и гостям города о знаменательных событиях в истории Нижнего Новгорода, о подвиге Нижегородского ополчения, о главных героях Смутного времени - Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. И очень радует, что это вызывает такой большой интерес и у людей старшего поколения, и у молодежи. Мы видим, с каким вниманием и увлечением они участвуют в мастер-классах, слушают экскурсовода, разглядывают костюмы, изучают исторические иллюстрации на кубах", - рассказала она.

Кроме того, на площадке работали зоны аквагрима и моментальной фотографии с изготовлением магнитов, были организованы различные конкурсы, викторины, интерактивные игры с вручением призов и подарков. По доброй традиции всех поздравлял белый партийный медведь, волонтеры раздавали прохожим праздничные шары, флажки и браслеты.

"Еще особенно хочется отметить географию гостей на нашей интерактивной площадке: кроме нижегородцев, здесь очень много жителей из других городов и даже стран. И это здорово, что День народного единства стал не просто праздничной датой в календаре, а он объединяет людей разных национальностей, вероисповедания, политических взглядов, социального статуса, профессий одним общим желанием позитивных перемен и стремлением сделать наш город, наш регион и нашу страну еще лучше, красивее и сильнее", - добавила Татьяна Скоробогатова.

Праздничные мероприятия, организованные местными отделениями "Единой России" и "Молодой Гвардии", будут проходить во всех городах и районах области в течение всего дня.