Глеб Никитин принял участие в праздновании Дня Народного Единства Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в праздновании Дня Народного Единства. Он посетил гастрономический фестиваль "Кухни народов России" на площади Минина и Пожарского. Мобильный фудкорт работает в течение двух дней (3 и 4 ноября) с 12 до 18 часов.

"Сегодня мы решили показать разнообразие культур через кухню. Этот праздник дает нам возможность лучше узнать друг друга, понять, в какой огромной стране мы живем и как разнообразны обычаи и традиции народов России. Сейчас очень популярен гастрономический туризм, когда люди колесят по миру, чтобы поесть и рассказать об этом в сети", - сказал Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин

В рамках праздника гости узнают больше о российской кулинарной географии и самобытных традициях и продуктах питания регионов России, познакомятся с носителями уникальной гастрокультуры, смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, пополнят словарный запас названиями редких блюд.

"Здесь представлено 10 современных фудтраков. Всего здесь можно увидеть и попробовать более 150 региональных продуктов и блюд. Очень домашняя и уютная атмосфера с традиционными русскими атрибутами – самоварами. Это полностью соответствует региональной специфике. Приглашаю всех, пока еще есть возможность, присоединиться к празднику. Обязательно будем продолжать традицию гастрономических фестивалей", - добавил Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин посетил павильон народных художественных промыслов. В преддверии Дня народного единства была запущена Всероссийская акция "Поддержи народные художественные промыслы". Ее инициаторами стали Нижегородская и Ростовская области. Акцию поддержало министерство промышленности и торговли РФ. Для участия в акции необходимо сделать селфи с приобретенным или понравившимся изделием НХП и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегами #Россия, #мыедины, #Нижегородскаяобласть, #нхп, #названиепромысла.

Также Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на пл.Народного единства. Затем участники торжественной церемонии возложили цветы к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.