День народного единства в Нижнем Новгороде-2019 (программа) Культура и отдых

В преддверии празднования Дня народного единства, 4 ноября, была организоана пресс-конференция министра культуры Нижегородской области Надежды Преподобной, координатора проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой и заместителя руководителя Московского-Окского территориального управления Росрыболовства Вячеслава Сокмышева. Они рассказали о программе празднования в Нижнем Новгороде Дня народного единства, которое в этом году будет проходить в течение двух дней – 3 и 4 ноября 2019 года.

Напомним, 3 ноября, накануне государственного праздника, Нижегородская область присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году она снова пройдет под девизом "Искусство объединяет": театры и музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы региона подготовили специальные программы, которые нижегородцы смогут посетить бесплатно.

Программа самого Дня народного единства стартует 3 ноября на площади Минина и Пожарского с 12 часов. Начнётся всё с гастрономического фестиваля "Кухни народов России".

В течение двух дней – 3 и 4 ноября - с 12 до 18 часов будет работать мобильный фудкорт "Кухни народов России". Объединенная команда шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей питания почти из 30 регионов страны представит коллекцию из более 150 наименований блюд народов России. В зоне "Народная дегустация" можно будет попробовать первые блюда (супы) различных народов России: от ухи с крабом и кубанского борща до алтайской шурпы и супа угре из Хакасии.

Вячеслав Сокмышев рассказал, что в зоне "Рыбные богатства России" будут организованы выставочные площадки, представляющие уникальную продукцию, новые бренды и разработки в рыбной индустрии от крупнейших российских компаний. На рыбной ярмарке гостям предложат рыбу и морепродукты Азовского и Чёрного морей, водоёмов Волго-Каспия и рек средней полосы России, а также рыбу Северного бассейна.

Надежда Преподобная также напомнила, что в рамках фестиваля на пл. Минина и Пожарского пройдёт всероссийская акция (флешмоб) по поддержке народных художественных промыслов. В двух шатрах будет размещена ярмарка-продажа изделий народных художественных промыслов 15-ти нижегородских предприятий и фото-зона с объектами, выполненными в стиле популярных народных художественных промыслов. Флешмоб будет заключаться в размещении участниками акции в соцсетях фотографий с элементами художественных промыслов на одежде или аксессуарах.

Что касается музыкальной программы Дня народного единства, то 3 ноября на главной сцене площади Минина с 12 до 16 часов пройдёт шоу-программа "Мелодии Нижнего", с 16 до 17 часов - джазовый фестиваль "Swing out", а затем до 18:00 будет выступать группа "Браво".

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4 ноября музыкальная программа на главной площади города в 12.00 откроется фестивалем национальных культур "Народное единство".

Хедлайнерами концерта в этот день станут:

18:00 – 19:00 Анна Седокова

19:00 – 20:00 МОТ

20:00 – 21:00 HammAli & Navai.

Завершатся мероприятия в этот день праздничным салютом в 21:00: будет произведено 800 залпов в честь приближающегося 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

Также в течение двух дней праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства будут проходить и на площади Театральной: там в рамках фестиваля искусств "В единстве - сила" будет организовано выступления эстрадных коллективов и кинопоказы.

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