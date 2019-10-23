"Ополчение во главе с Мининым и Пожарским оказало особое влияние на формирование русского национального характера", - Вадим Булавинов Политика

Фото: НРО "Единой России"

Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов принял участие в праздничных мероприятиях, возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому и поздравил нижегородцев и всех россиян с Днем Народного Единства. Об этом сообщили в НРО "Единой России".

"Сегодня вся страна вместе с нижегородцами отмечает один из самых молодых государственных праздников - День народного единства. Для жителей Нижнего Новгорода этот праздник имеет особое значение. Ополчение Минина и Пожарского было сформировано именно в нашем городе, оказавшем особое влияние на формирование русского национального характера и на историю нашей страны.

Площадь Народного единства стала сердцем этого великого события и 14 лет назад нижегородцы приняли решение официально закрепить за площадью это название. Лозунгом ополчения было "За едино!". Только общими усилиями, только объединившись, наши предки смогли защищать единство и неделимость России.

Так и сегодня мы только общими усилиями сможем сохранить свободу и независимость нашей страны, нашего общего дома. С праздником!" - отмечается в поздравлении.