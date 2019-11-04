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Происшествия

Двое молодых людей убили и сожгли в квартире беременную женщину в Канавинском районе, - СК

05 ноября 2019 00:06  [55] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Юношу и молодого мужчину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В этом преступлении подозреваются 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.

Следователи полагают, что преступление произошло днем 2 ноября 2019 года в квартире дома на ул. Архангельской Канавинского района, где произошел пожар во время тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и уже в этот день задержали подозреваемых.

В настоящее время предполагается, что убийцы во время преступления находились в нетрезвом состоянии в гостях у жертвы. Они поссорились на бытовой почве, напали на женщину и изрезали ее ножом. Потом убийцы взяли принадлежащие погибшей золотые украшения, подожгли квартиру и покинули ее.

В СК уточнили, что молодые люди знали о беременности потерпевшей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве женщины в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений (п.п. "г, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Данная статья предусматривает максимальное наказание до пожизненного заключения.

Напомним, что в середине января нижегородец избил свою беременную 36-летнюю сожительницу, после чего она ушла из дома и от повреждений скончалась на улице Левинка в Московском районе. Погибшую обнаружили проходящие мимо люди. Тело женщины было лишь припорошено снегом.

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