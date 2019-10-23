Один человек погиб в результате пожара в Канавине в Нижнем Новгороде 2 ноября Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в Канавине в Нижнем Новгороде 2 ноября.

Как извещает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, информация о возгорании в жилом доме в Канавине поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:33.

Из здания прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали 15 жильцов, в том числе двое детей.

Огнем повреждено имущество в одной из квартир. Погиб один человек.

Для ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались 48 человек и 13 единиц техники.

Причина ЧП в настоящее время уточняется.